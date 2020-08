25/08/2020 | 15:10



Luana Piovani está curtindo bastante o período de férias com os três filhos: Dom, de oito anos de idade, e os gêmeos Bem e Liz, de quatro anos. Em seu perfil oficial do Instagram, a apresentadora compartilhou fotos da viagem da família para Gerês, um parque nacional em Portugal, e contou que já guarda momentos deliciosos e inesquecíveis do local. Que beleza, né?

Na rede social, Luana mostrou que mergulhou com os filhos em uma cascata idílica, a qual ela chamou carinhosamente de outro pedaço do céu. Os pais da artista, Cassiano e Francis, também estavam na viagem.

Vale lembrar que Piovani reencontrou os filhos há cerca de dez dias. Anteriormente as crianças estavam com o pai, Pedro Scooby.