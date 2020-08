8º Salão Nacional de Arte Fotográfica bate recorde na votação popular

Matheus Moreira

Especial para o Diário



25/08/2020 | 14:23



O 8º Salão Nacional de Arte Fotográfica, promovido peloFotoclube ABCclick, bateu mais um recorde. Foram computados exatos 76.511 votos recebidos pelas 882 imagens que estão concorrendo nesse concurso fotográfico. Como comparação, o salão anterior recebeu pouco mais de 20 mil votos.

Após um começo com problemas, já que nas primeiras horas foram computados mais de 16.000 votos, e o site de votação acabou ficando sobrecarregado, necessitando que o Fotoclube contratasse equipamentos mais robustos, quando o sistema de votação voltou, permitiu alcançar outro recorde: as fotos foram exibidas ao todo mais de 250.000 vezes.

Com o fim da fase de votação popular, o resultado é que as 264 fotografias mais votadas serão reavaliadas pelo júri técnico, composto por 20 representantes de fotoclubes brasileiros. Segundo o presidente do ABCclick, Marcos Sanchez, “o julgamento unirá a vontade popular com a opinião desses 20 juízes técnicos, o que certamente é um número considerável de avaliações, raramente visto em competições de fotografia no Brasil”.

O período de votação do júri técnico começa neste dia 28 de agosto e vai até meados de setembro. “Todos eles irão julgar as fotografias em suas residências, no conforto de seus lares, sem pressa ou pressão, e em perfeito distanciamento social, respeitando as determinações do atual momento de pandemia”, afirma Ailton Tenório, secretário do Fotoclube ABCclick.

O resultado deve ser divulgado no começo de outubro e se a situação epidemiológica permitir haverá uma exposição física em conjunto com o 3º Festival de Fotografia de Paranapiacaba, em novembro ou dezembro deste ano. Para mais informações acesse www.abcclick.com.br/8salao.