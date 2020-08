Embarque na atração Ratatouille: The Adventure, da Disneyland Paris

Redação

Inspirada no filme “Ratatouille”, dos estúdios Disney e Pixar, a famosa experiência imersiva Ratatouille: The Adventure, do parque Disneyland Paris, “diminui” o visitante até ele ficar do tamanho do pequeno chef Remy, o ratinho que estrela a animação, A partir daí, todos encaram uma aventura ao redor da cozinha do restaurante Gusteau’s.

Experiência imersiva na Disneyland Paris

Quem pretende viajar para Paris após a pandemia pode se preparar para curtir a experiência por meio do vídeo “Embarque & Aprenda”, que explora curiosidades inéditas da atração – entre elas, o tamanho real do peixe gigante pendurado na geladeira do restaurante e os nomes das garrafas na cozinha de Gusteau.

Essa e outras atividades podem ser encontradas na página Disney Momentos Mágicos, plataforma online criada para brasileiros, com conteúdo em português. Com o objetivo de entreter famílias e fãs da marca, o site disponibiliza curiosidades, músicas e vídeos oficiais dos parques e suas atrações.

A reabertura da Disney World, em Orlando, se deu em meio a uma grande polêmica, já que a Flórida, onde fica o complexo, segue com muitos casos e mortes relacionadas ao novo coronavírus. Mesmo assim, muita gente aproveitou para curtir os parques. Confira: