Sertanejo Cauan diz que queria morrer enquanto estava na UTI e cita vídeo em que ironiza Covid-19

25/08/2020 | 14:10



Na manhã desta terça-feira, dia 25, o sertanejo Cauan Máximo deu uma entrevista ao programa Encontro com Fátima Bernardes. No bate-papo, o cantor confessou que sentiu medo enquanto estava internado na UTI após ter testado positivo para o novo coronavírus.

- Tive dois momentos muito difíceis, que fiquei com muito medo. Dois momentos específicos. Não sei nem explicar o que sentia naquele momento. Pensava que se morresse era mais vantagem, admitiu.

Agora recuperado, o músico contou que percebeu que essa experiência aconteceu para que ele pudesse se transformar por dentro.

- Deus me deu muita força, muita gente orando, passando coisas boas. Veio uma força interior dentro de mim veio me mudando. Eu era uma pessoa muita ansiosa. Deus curou muita coisa aqui dentro. [...] Maior do que a cura física, foi essa cura que aconteceu dentro de mim. Agradeço a Deus por tudo isso que passei. [...] Acho que eu precisava passar por isso.

Ele ainda citou o polêmico vídeo em que aparece ironizando a doença.

- Talvez um mês antes de isso acontecer comigo, eu já estava buscando a mudança interior, mudar a arrogância, algumas coisas que a gente tinha. Tem uns vídeos meus falando da doença. Eu falava aquilo mesmo, era muito insensato. Tem um vídeo que eu brinco com a doença, não me cuidava muito. Meu irmão me advertia sempre, meus pais me advertiam. Às vezes a gente ouve, às vezes não.

Inclusive, Cauan ignorou os sintomas da Covid-19 no início, já que não queria ir para o hospital

- Eu respirava fundo e tentava buscar o oxigênio para não dar o braço a torcer, para não ter que ir [para o hospital]. Já sabia que se fosse, ia ter que ficar internado.

Felizmente, o cantor aprendeu até sobre amor com esse acontecimento trágico.

- Costumo dizer que não amava nem meus filhos direito. Agora que eu sei o que é o amor pela pessoas, pela minha família, pelos meus filhos. Peço até perdão pela sinceridade. É até chato falar uma coisa dessas. Tenho dois filhos, duas crianças abençoadas. [...] Poucos dias antes de me internar, pedi perdão para a mãe do meu filho pelo tanto que deixei de fazer a minha parte. Ainda não falei com a mãe da Duda, mas também [vou] aproveitar a oportunidade.

Cauan aproveitou para agradecer ao apoio e às orações que recebeu nos últimos dias.

- Eu quero aproveitar a oportunidade e agradecer às pessoas que oraram por mim. Eu não mereço uma coisa dessas. O tanto de coisas ruins que a gente fez, todo mundo. Ninguém é perfeito, mas as pessoas cuidaram de mim.

Fernando Máximo, irmão do sertanejo, ainda explicou sobre a alta do artista.

- Hoje está sendo feita uma bateria de exames. A gente vai avaliar no fim da tarde e amanhã de manhã a gente deve ter uma definição. Se ele vai continuar internado ou se vai de alta. Possivelmente vai ter alta pela forma como ele vem evoluindo nos últimos três dias. Melhorou muito a falta de ar, a dependência do oxigênio está diminuindo e houve melhora significativa na tomografia. Obviamente vai ter que fazer fisioterapia uns 60 dias.

Vale lembrar que os pais de Cauan, João Luiz e Shirlei, também testaram positivo para o novo coronavírus. O pai está na UTI em estado grave, enquanto a mãe se trata da doença no mesmo quarto de hospital em que o cantor está.