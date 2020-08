25/08/2020 | 14:06



O American Airlines Group informou que cortará 19 mil funcionários em 1º de outubro, no momento em que se prepara para lidar com a demanda mais fraca por viagens, e meio à pandemia, com a expectativa de que uma recuperação leve ainda anos. Os cortes - que junto com aposentadorias e licenças deixarão a companhia cerca de 30% menor do que em março - são o sinal mais claro até agora do impacto do vírus sobre o setor, conforme a ajuda do governo perde fôlego.

Os cortes incluem a própria American Airlines e outras duas companhias aéreas regionais dela.

A empresa diz que deve ter menos da metade dos voos, em comparação com tempos jornais, neste quarto trimestre.