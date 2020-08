Em busca de recordes, Renato Gaúcho sonha com o tri do Grêmio depois de 33 anos

25/08/2020 | 13:55



O técnico Renato Gaúcho encontrou uma forma de motivar ainda mais os jogadores do Grêmio para o primeiro jogo da decisão do Campeonato estadual, nesta quarta-feira, às 21h30, no Estádio Centenário, em Caxias do Sul, diante do Caxias. A possibilidade do time tricolor conquistar o terceiro título consecutivo, algo que não acontece há 33 anos.

"É mais uma lembrança que eu vou fazer para o meu grupo. São mais de trinta anos que o Grêmio não consegue o tricampeonato, e nós vamos em busca. Estamos buscando quebrar recordes, aqui no Grêmio, e esse é mais um que podemos quebrar", disse o treinador, em entrevista coletiva virtual, referindo-se ao feito de 1987. Nesta sua passagem pelo clube, Renato soma seis taças conquistadas.

"O jogador entra na história do clube ao ganhar títulos. E temos a oportunidade de ganhar mais um. Seria o sétimo. E o Grêmio, quando entra em uma competição, entra para ganhar. E chegar à final não foi fácil, tivemos que passar pelo nosso rival em um Gre-Nal muito pegado, decisivo para a gente. Vamos brigar até o último minuto, pode ter certeza", afirmou Renato, que lembrou o fato de os estaduais serem os únicos torneios a serem decididos no ano.

"É a única competição que vai acabar este ano e o Grêmio está na final. Nós respeitamos muito o Caxias, como respeitamos qualquer adversário. Mas minha equipe vai jogar para ganhar e está preparada para ser campeã. Se vai ser, é outra história. Mas nós nos preparamos para isso."

O treinador fez ajustes táticos e treinou bolas paradas durante o treino desta terça-feira pela manhã. O lateral Orejuela e zagueiro Kannemann, suspensos, deverão ser substituídos por Victor Ferraz e David Braz. Quem deve voltar ao time é volante Maicon, preservado no domingo, contra o Vasco. Diego Souza permanece fora e Isaque deve ficar com a vaga.

Contratados nos últimos dias, Everton e Robinho foram inscritos na competição e integram a delegação. Robinho pode, inclusive, fazer sua estreia em Caxias do Sul.

Antes da viagem, a diretoria do Grêmio recebeu os resultados de 78 testes RT-PCR feitos em parceria com a Federação Gaúcha. Todos os resultados foram negativos. O jogo da volta será domingo, às 16 horas, na Arena.