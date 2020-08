Aurora suspende exportação da unidade de Xaxim de modo voluntário, diz GACC

25/08/2020 | 13:21



A Cooperativa Central Aurora Alimentos (SIF 601) suspendeu de modo voluntário as exportações de carne de frango da planta de Xaxim (SC) à China, informa o Departamento de Alfândegas do país (GACC, na sigla em inglês). A medida vale desde 20 de agosto. Em comunicado divulgado, o GACC não cita a empresa nominalmente, mas sim seu número de registro no Serviço de Inspeção Federal (SIF).

A planta suspensa da Aurora é a responsável pela produção e comercialização do lote sobre o qual a administração municipal de Shenzhen, na China, diz ter detectado traços do novo coronavírus em asa de frango congelada.

Segundo fontes do setor, a medida era esperada pelo mercado e deve ser mantida enquanto a empresa busca mais informações e esclarecimentos sobre o caso.

Na semana passada, o governo de Hong Kong, província autônoma da China, já havia vetado a importação de produtos desta mesma unidade.

Segundo o Centro de Segurança Alimentar da província (CFS) a medida foi tomada por "prudência", apesar do lote em questão não ter sido comercializado em Hong Kong.