'Ainda é preciso entender melhor as reinfecções por covid', diz diretor da Opas

25/08/2020 | 13:23



Jarbas Barbosa, diretor-assistente da Organização Pan-Americana de Saúde (Opas), afirmou nesta terça-feira, 25, que a entidade ainda precisa "entender melhor" os relatos de reinfecções pela covid-19. Após Hong Kong ter informado sobre um caso do tipo, surgiu a informação de que Bélgica e Holanda também tiveram registros de pessoas que tiveram a doença, se curaram e posteriormente voltaram a ter testes positivos para ela. Barbosa disse que é preciso entender se isso tem a ver com alguma mutação do vírus ou se seria uma questão do sistema imunológico dos pacientes.

Durante entrevista coletiva virtual nesta terça, Barbosa lembrou que os relatos são muito poucos, em um universo de muitos milhões de infectados pelo mundo. De qualquer modo, ele disse que a Opas está atenta ao fato e monitora os dados disponíveis, para apenas depois disso emitir eventuais orientações a partir dessas análises.