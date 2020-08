Flávia Pavanelli ostenta chapinha de três mil reais, mas se arrepende da compra: Não curti não

25/08/2020 | 13:11



Flavia Pavanelli tem o costume de dividir com seus seguidores as compras que faz sempre que viaja! A influenciadora mostrou na última segunda-feira, dia 24, os itens que comprou em sua recente viagem à Turquia e, por meio do Instagram Stories, falou que comprou uma chapinha sem fio e foi sincera ao revelar que não curtiu o produto!

Para começar, Flávia explicou como a chapinha funciona. O aparelho é regarregável, e pode ser encontrado no site oficial da marca por 399 libras, o equivalente da quase três mil reais. Ao usar a chapinha pela primeira vez, Flávia contou que estava procurando o item há algum tempo pela praticidade de ser sem fio, mas acabou não gostando do resultado ao usar em seu cabelo.

Ela, que recentemente falou sobre suas intervenções estéticas, fez algumas reclamações como a chapinha abrir pouco ou ser muito pesada, até que confessou:

- Eu sou sincera e raramente falo mal de alguma coisa aqui, mas acho que não curti não. É boa sim pela praticidade, se um dia tiver que fazer no carro, ok, mas já está na metade da bateria e eu estou fazendo com a maior preguiça do mundo, acho que uma bateria não duraria meu cabelo inteiro. Não gostei desse barulho que ela faz, parece que está quebrando o cabelo. Não curti não, declarou em alguns vídeos, escrevendo na tela que não valeu o investimento.