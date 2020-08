Após ir em show de Fernando Zor, Maiara posta indireta: Qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim

25/08/2020 | 13:11



Após tantas idas e vindas, ainda é um mistério sobre o atual estado do relacionamento de Maiara e Fernando Zor. Recentemente, a cantora foi acompanhar de pertinho a live do ex que realizou um show ao lado de Sorocaba no último domingo, dia 23. Após ser flagrada em fotos e vídeos, a irmã de Maiara usou o Stories para postar o seguinte texto:

Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim.

Será que é alguma indireta para Fernando? Ou será que Maiara indicou que ambos realmente estão começando algo de novo? O jeito é aguardar!

Lembrando que o último término oficial aconteceu em julho desse ano, após Fernando se cansar das constantes crises de ciúmes de sua amada. Ambos recentemente foram vistos durante uma pescaria, mas logo negaram que tivessem retomado o relacionamento. Nesse meio tempo, tanto Rafa Kalimann quanto Gabi Martins foram apontadas como pivôs do fim do relacionamento.

Apesar de não assumires se estão juntos ou não, o ex-casal mostra que continua amigo por meio de trocas de mensagens nas redes sociais.