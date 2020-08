Youtuber de 19 anos de idade morre após sofrer lesão no cérebro

25/08/2020 | 13:10



Morreu Landon Clifford, youtuber de 19 anos de idade. A informação foi revelada pela esposa do rapaz, Camryn Clifford, que postou o seguinte texto no Instagram:

13 de agosto de 2020 foi o último dia de Landon sendo o melhor pai e marido que poderia ser. Depois de passar os seis dias seguintes em coma, ele faleceu e doou vários órgãos a pessoas necessitadas em todo o país. Ele morreu salvando a vida de outros. Esse é o tipo de pessoa que ele era. Compassivo, amoroso, atencioso, gentil e gentil. Ele era um marido incrível e o melhor pai que aquelas meninas poderiam pedir, começou ela, se referindo às duas filhas do casal, Collette e Delilah.

Ela ainda continua:

Fico profundamente triste por elas nunca o conhecerem de verdade. Ele era tão jovem e tinha muito mais vida para viver. Não é assim que as coisas deveriam ser. Ele deveria chegar ao próximo aniversário. Ele foi feito para levar suas filhas ao altar. Ele estava destinado a morrer velho comigo. As palavras não chegam perto para descrever a dor que sinto. Tudo o que posso fazer agora é garantir que nossas meninas saibam o quanto ele nos amou. Ele está olhando para nós do céu e sua luz brilhará através das nuvens quando olharmos para ele. Que ele descanse em paz.

Segundo informações do The New York Post, Landon estava em coma induzido após sofrer uma lesão cerebral.

O casal era dono do canal Cam & Fam que acumulou um milhão e 29 mil seguidores desde a estreia em 2017.