Mara Maravilha esclarece suposta rixa com Xuxa Meneghel e relembra adoção do primeiro filho

25/08/2020 | 11:11



Mara Maravilha participou do SuperPop na noite da última segunda-feira, dia 24, e abriu o jogo sobre diversos assuntos de sua vida pessoal e carreira. A cantora e ex-apresentadora infantil não teve receio em falar sobre as especulações em torno de uma suposta rixa com Xuxa Meneghel. Ela esclareceu que as duas nunca se desentenderam, embora ela confirme que tenha ficado chateada por não ter participado de comercial ao lado da Rainha dos Baixinhos, Angélica e Eliana.

- Nunca existiu! Na audiência, aí sim! Entre a gente, a Xuxa nunca alimentou nenhuma fofoca. Ela já me deu muitos presentes. Ela até falou 'boa sorte' para mim que eu estou cantando no YouTube. Ela é sempre muito generosa, muito querida!, disse ela.

Ela também deu detalhes sobre a adoção do primeiro filho. Após três anos e meio em processo para se tornar mãe, Mara só fez elogios a Benjamim, que tem dois anos de idade.

- Ele é um presente de Deus! Ela é a coisa mais linda, é muito feliz, extremamente carinhoso. Ele é inteligente, disse.

Ao lado do companheiro, Gabriel Torres, Mara contou que o casal decidiu que optaria pela inseminação artificial, já que o processo de adoção estava demorando muito. Quando já havia gerado os embriões, os dois, então, receberam a ligação de que poderiam, finalmente, adotar:

- Como estava demorando muito, eu pensei em fazer a inseminação artificial, fomos numa clínica, fizemos o procedimento e gerou nove embriões, mas fiquei com receio. Eu já estou na menopausa. No momento que a gente estava nesse processo, a assistente ligou.

Mara também disse no programa que Benjamim é o nome que colocou no filho após a adoção. No Instagram, ela já havia explicado que tem vontade de premiar uma fã que disse durante o Programa do Silvio Santos, em 2018 - muito antes dela se tornar mãe, que esse seria o nome da criança que ela teria.

Gente, estão me perguntando se eu tinha combinado com o Silvio Santos, com o redator do programa ou com a moça do auditório. A resposta é não. Fiquei até com vontade de conhecer essa moça e dar um prêmio para ela, porque nesse dia nem eu sabia que Benjamim ia chegar. O que será isso? Sinais de Deus, escreveu ela.