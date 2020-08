Luísa Sonza e Luan Santana levam fãs à loucura após aparecerem juntos em estúdio: Vem coisa boa por aí

25/08/2020 | 11:11



Pelo que parece, Luísa Sonza e Luan Santana estão gravando a primeira música em parceria! Na última segunda-feira, dia 24, os dois publicaram vídeos em seus respectivos Instagram Stories em que aparecem juntos em um estúdio de gravação.

Primeiro, foi o sertanejo quem postou um vídeo brincando com a cachorrinha de estimação de Luísa, chamada Gisele. Depois, Luan também filmou a cantora gravando voz e ele empolgado, acompanhando na mesa de som.

Depois, Luísa postou um vídeo com Luan em que ele tenta se esconder com o capuz do moletom.

Luísa ainda repostou no Twitter algumas mensagens de fãs empolgados com a parceria e, de quebra, revelando a possível data de lançamento.

Luan foi o primeiro grande artista musical a apoiar Luísa e, depois de anos de amizade, eles estão preparando uma grande surpresa para o dia 19 de setembro, dizia uma publicação que foi retuitada pela cantora.

Luísa Sonza e Luan Santana estão juntos em estúdio! 19 de setembro, estava escrito em outra.

Nos comentários de ambos posts os fãs foram à loucura.

Vem coisa boa por aí, escreveu uma internauta no Twitter.

Você vai me matar do coração qualquer dia mulher, escreveu outra.

O hit vem, disse um terceiro.