Xênia Bier, ex-apresentadora de programas femininos, morre aos 85 anos

25/08/2020 | 11:10



No dia 24 de agosto morreu a ex-apresentadora de TV, Xênia Bier, aos 85 anos de idade. Segundo informações do jornal Folha de S. Paulo, ela enfrentava o Mal de Alzheimer havia dois anos e faleceu após sofrer uma queda de pressão pulmonar, em decorrência da doença. Ela estava há meses internada em uma clínica particular de São Paulo.

Xênia ficou mais conhecida nos anos 80 ao apresentar programas femininos na televisão, como por exemplo, TV Mulher, na Globo, e Mulher 88, na antiga TV Manchete. Além disso, ela também esteve à frente do Xênia e Você, na Band, e no programa Mulheres, da Gazeta.

Xênia sempre se considerou feminista e, nos últimos tempos, escrevia crônicas sobre o cotidiano das mulheres na revista AnaMaria. A editora da publicação, Karla Precioso, enalteceu a apresentadora:

Xênia sempre foi uma mulher à frente do seu tempo. Forte, decidida, segura, empoderada, sua voz sempre ecoou fortemente a favor da igualdade feminina. Dona de uma personalidade forte, de uma inteligência ímpar e sem papas na língua, ela permanecerá para sempre em nossa memória como um exemplo e grande inspiração a todas nós. Descanse em paz.