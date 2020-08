25/08/2020 | 10:43



O presidente Jair Bolsonaro encaminhou ao Senado Federal, para apreciação, o nome do tenente-brigadeiro do ar Carlos Augusto Amaral Oliveira para exercer o cargo de ministro do Superior Tribunal Militar (STM), na vaga decorrente da transferência para a inatividade do ministro William de Oliveira Barros, a partir do dia 2 de outubro de 2020. A mensagem com a indicação está publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira, 25.