Rainha Elizabeth vai se mudar do Palácio de Buckingham

25/08/2020 | 10:10



O Palácio de Buckingham deve ficar sem a Rainha Elizabeth II por mais alguns meses. Ela, que está atualmente de férias no Castelo de Balmoral, na Escócia, voltaria para a residência tradicional da monarquia em outubro deste ano, mas, conforme noticiado pela revista People, a monarca teve seus planos alterados por conta da pandemia do novo coronavírus.

A publicação afirma que a opção foi fazer do Castelo de Windsor a nova residência real da rainha e a expectativa é de que a monarca, que tem 94 anos de idade, permaneça lá, como residência e ambiente de trabalho, pelo menos até a pandemia amenizar.

Windsor fica cerca de uma hora de carro de Londres e, tanto ela como o marido, príncipe Philip, com 99 anos, já haviam ficado no castelo durante a quarentena.

Com a decisão, esse será o maior período do reinado de 68 anos de Elizabeth que ela passa afastada de Buckingham - e sem previsão de retorno. Além dela, outros integrantes da família real também escolheram sair de suas residências. O príncipe Charles e Camilla estão morando na Escócia, e o príncipe William está em uma residência em Norfolk, com Kate Middleton, e os filhos George, Louis e Charlotte.