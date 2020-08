Com ascensão freada, Santos soma 4 expulsões nas últimas 5 derrotas

25/08/2020 | 09:20



A partida contra o Palmeiras freou a reação do Santos no Campeonato Brasileiro e ficou marcada por uma ocorrência que tem se repetido nos tropeços recentes do clube. Nas últimas cinco derrotas do time na temporada, em quatro delas um jogador da equipe alvinegra foi expulso.

No domingo, no triunfo por 2 a 1 do Palmeiras, Alison recebeu o segundo cartão amarelo já no fim do segundo tempo, aos 47 minutos, após cometer uma falta. O primeiro havia sido aplicado na etapa inicial, após intervenção do VAR, quando o árbitro Vinícius Gonçalves Dias Araújo flagrou toque de braço do meio-campista, que teria aberto o cotovelo quando estava na barreira para impedir a passagem da bola em direção ao gol, anotando pênalti para a equipe alviverde.

O cartão vermelho para Alison, é verdade, veio já quando o triunfo do Palmeiras estava encaminhado. Mas havia sido diferente nos tropeços anteriores, com exceção do triunfo do Internacional por 2 a 0, no Beira-Rio, quando o Santos terminou o duelo com 11 jogadores em campo.

Já nas três derrotas anteriores, o cenário de reviravolta negativa no placar se deu após a aplicação do cartão vermelho ao time. Nas quartas de final do Campeonato Paulista, Marinho foi expulso aos 43 minutos do primeiro tempo, quando o Santos vencia a Ponte Preta por 1 a 0 - perdeu por 3 a 1.

Também pelo Estadual, Uribe recebeu o cartão vermelho aos sete minutos da segunda etapa com o placar em 2 a 0 diante do Novorizontino - depois, o Santos levou a virada e caiu por 3 a 2. Antes da pandemia, o Santos vencia o São Paulo por 1 a 0, quando Jobson foi excluído aos 45 minutos do primeiro tempo - o time foi batido por 2 a 1.

O Santos teve uma quinta expulsão nesta temporada, a de Carlos Sánchez, no empate por 1 a 1 com o Santo André, também pelo Estadual. Naquela oportunidade, porém, o time perdia por 1 a 0 e conseguiu igualar o placar mesmo sem o uruguaio em campo.

Expulso no fim de semana, Alison tem sido peça importante do Santos, tanto que vem usando a braçadeira de capitão com Cuca, que chegou a improvisá-lo na zaga no triunfo por 1 a 0 sobre o Sport, quando Lucas Veríssimo e Luiz Felipe estavam lesionados. Suspenso para o duelo de domingo com o Flamengo, deverá ter a sua vaga ocupada por Jobson no compromisso válido pela sexta rodada do Brasileirão, na Vila Belmiro.