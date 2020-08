Família Poncio ignora aniversário de Jonathan Couto e internautas especulam crise com Sarah Poncio

25/08/2020 | 09:10



Mais uma vez a família Poncio se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais. Isso porque, na última segunda-feira, dia 24, Jonathan Couto completou 26 anos de idade e o aniversário levantou muitas suspeitas sobre uma possível crise no casamento com Sarah Poncio, pois, nem ela, seus pais ou seu irmão, Saulo, celebraram a data publicamente.

Nas redes sociais, Jonathan apareceu em uma série de Instagram Stories celebrando a data com diversas pessoas, enquanto Sarah publicou em seu perfil que estava assistindo televisão com os filhos. Além disso, a influenciadora também conversou com alguns seguidores e chamou a atenção ao revelar que sente preguiça quando as pessoas ficam supondo sobre sua vida.

Os internautas, por sua vez, começaram a especular nas redes sociais que o casal estivesse passando por um momento complicado. Muitos pontuaram que Sarah havia removido o título de casada com Jonathan de sua bio no Instagram, além de que o número de suas postagens diminuiu, indicando que ela poderia estar apagando fotos com o marido de seu perfil.

Questionada sobre o motivo de ter alterado a bio, ela declarou:

Quis mudar um pouquinho.

A web, porém, foi ainda mais longe e reparou que Sarah, além de ter o número de suas postagens reduzidas, também editou uma de suas legendas. Em uma foto com Jonathan, de primeira a influenciadora digital havia escrito:

Happy 4, te amo meu amor. Você me faz feliz.

Agora, no entanto, está escrito apenas Happy 4.

Os outros membros da família Poncio também não falaram sobre o aniversário. Mas, vale dizer que no mesmo dia o Pastor Márcio publicou em seu Instagram um Stories em que diz:

Nada bom, com um emoji que simboliza uma feição de nojo.

Estranho, né? Até o momento, nenhum deles se pronunciou a respeito da suposta crise no casamento.

Sarah e Jonathan são casados desde 2016 e juntos tem três filhos: José, João e Josué, sendo o mais novo adotado. Ele ainda é pai de Maria Madalena, com a atriz Leticia Almeida.