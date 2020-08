Fora da UTI, Cauan chora ao falar sobre coronavírus: 'Deus fez um milagre'

25/08/2020 | 09:10



O cantor sertanejo Cauan, da dupla com Cleber, gravou um vídeo agradecendo todo o apoio que recebeu enquanto esteve internado na UTI, em tratamento contra a Covid-19. Na última segunda-feira, dia 24, ele foi transferido para um quarto de hospital onde seguirá se recuperando da doença.

- Deus fez um grande milagre na minha vida. Tenho certeza que Deus promoveu uma cura muito grande. Na minha alma, em primeiro lugar, e no meu corpo, no meu pulmão. Quero agradecer de coração as orações de cada um que se preocupou comigo. Que Deus retribua dobrado vocês. Quero agradecer às enfermeiras, enfermeiros, médicos, médicas e fisioterapeutas. Nesses três hospitais pelos quais eu passei fui atendido por algumas pessoas como filho. Cuidaram de mim como se cuidassem do próprio filho. Isso me deixa muito feliz e emocionado. Quem esteve comigo esses dias sabe disso, disse.

Os pais de Cauan, que também estão lutando contra o coronavírus, seguem internados no mesmo hospital. Ele ainda pediu no vídeo orações para o pai, que está em estado mais grave e permanece na UTI.

- Meus pais ainda estão internados, meu pai na UTI. Eu peço a vocês encarecidamente as orações, para unirmos nossa fé em prol da saúde do meu pai, disse ele.

Em outro vídeo publicado nas redes sociais, Cauan apareceu emocionado, ainda quando estava dentro da UTI antes de ser levado ao quarto. Ele falou por dez minutos, sem máscara, mostrando que estava respirando bem e se recuperando.

Cleber, parceiro de dupla de Cauan, também fez um vídeo para agradecer a todos.

- É uma batalha que a gente vence, o Cauan saindo da UTI é uma notícia maravilhosa, que a gente comemora com toda fé. Gratidão a Deus, a todos vocês pelo carinho e orações que nos ajudaram a chegar até aqui. A gente torce também pela recuperação dos nosso amigos, dos pais do Cauan. Essa história vai acabar bem, com todo mundo curado, disse ele.

E ainda falou sobre a importância de todos se cuidarem e procurarem ajuda quando necessário:

- Não quero deixar de chamar a atenção para o mais importante: quero que vocês se cuidem e não cometam o mesmo erro do meu parceiro, que demorou a procurar ajuda médica.