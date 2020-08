25/08/2020 | 07:49



A partir desta terça-feira, 25, eleitores com deficiência ou mobilidade reduzida podem pedir à Justiça Eleitoral autorização para votarem em uma seção especial de sua cidade. O prazo acaba em 1.º de outubro. As seções especiais são espaços adaptados para oferecer acessibilidade. Nas eleições de 2018, eleitores com deficiência representaram 0,64% do eleitorado nacional, e somavam, na época, 940.630 pessoas. No pleito de dois anos atrás, a Justiça Eleitoral adaptou 45.621 seções eleitorais em todo o País.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.