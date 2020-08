Motorista bate em poste e deixa bairro Demarchi sem luz por cinco horas

Anderson Fattori



25/08/2020 | 00:32



O motorista de caminhão Damito Vieira, 45 anos, perdeu o controle do veículo e bateu em um poste, na manhã de ontem, na Avenida Maria Servidei Demarchi, em São Bernardo. A colisão, que ocorreu por volta das 10h30, fez com que a estrutura cedesse, derrubando toda a fiação da rua, o que resultou em pelo menos cinco horas de interrupção de energia elétrica no bairro. Não houve vítimas.

Segundo Vieira, que estava trabalhando dirigindo um veículo mecânico, ele foi fechado por um caminhão cegonha e, ao tentar desviar, acabou batendo. “Perdi a direção e fui parar só no poste”, lamentou o motorista, ao mostrar que, com a pancada, a estrutura se partiu.

Com o poste e fiação no chão, a avenida ficou interditada por mais de três horas, refletindo no trânsito local, que permaneceu completamente parado durante todo o período. O reflexo do acidente, porém, perdurou até as 20h de ontem, quando o fluxo de carros diminuiu.

A atendente de farmácia Milena do Carmo, 20 anos, contou que toda a extensão da avenida ficou “um caos”. “Estava tudo parado. Ninguém conseguia sair nem chegar até aqui. Era carro e caminhão parado em tudo quanto é canto. Sem contar que não passava ônibus pela avenida”, relatou, revelando que parte dos comerciantes foi trabalhar andando, já que não tinha como chegar ao bairro. “Muitos funcionários daqui da farmácia vieram lá do bairro dos Casa a pé”, explicou Milena.

Outra atendente de comércio local, que preferiu não se identificar, disse que a energia elétrica foi restabelecida somente por volta das 16h, o que acabou comprometendo o serviço. “Ficamos sem luz, sem telefone e o sistema caiu. Além disso, as pessoas não conseguiam vir até aqui, então caiu o movimento de todos os comércios”, contou.

Funcionários da Enel estiveram no local após o acidente. Os trabalhadores informaram à equipe de reportagem que a energia elétrica do bairro seria restabelecida somente no fim da noite. Questionada, a Enel não retornou ao Diário. (colaborou Matheus Moreira)