Marcelo Veiga trabalha para corrigir os erros defensivos

O São Bernardo FC tinha, até a semana passada, a melhor defesa do Paulista da Série A-2, no qual havia sofrido seis gols em 12 jogos. Porém, veio o dérbi diante do São Caetano e as redes aurinegras foram balançadas quatro vezes de uma só vez, pelo menos três delas em falhas do sistema defensivo. Para amanhã, contra o XV de Piracicaba, às 15h, no Estádio 1º de Maio, o técnico Marcelo Veiga trabalha para corrigir os erros apresentados e sacramentar a classificação para a segunda fase, que acontecerá – sem depender de ninguém – em caso de vitória.

Entretanto, o Tigre perdeu o zagueiro Leandro Amaro para a partida. O jogador recebeu o terceiro cartão amarelo diante do Azulão e está suspenso. Para seu lugar, Veiga tem como opções Luanderson e Ferreira, dois jogadores que já atuaram como titulares nesta campanha do Tigre.

Depois do jogo da semana passada, o São Bernardo FC retornou para Atibaia, onde mantém seu centro de treinamento. E nos últimos dias os trabalhos foram em cima dos problemas demonstrados no Anacleto Campanella.

“O professor Marcelo Veiga já nos mostrou e nós já conversamos bastante sobre os erros que tivemos no jogo. Já estamos trabalhando bastante para corrigir isso, porque não foram poucos (os erros). Tanto é que tomamos quatro gols, que não tinha acontecido na competição. Estamos treinando desde o fim de semana já procurando corrigir isso, para que não se repita na quarta-feira”, declarou o experiente lateral-esquerdo Pará. “Sabemos que precisamos apenas de uma vitória para conquistar a classificação. Mas sabemos também que não será fácil. Temos que ter organização e posicionamento correto para poder buscar o resultado positivo e a classificação”, analisou.<TL>DB