Sócios trazem experiência empresarial para o Azulão

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



24/08/2020 | 23:59



Restruturação é a palavra de ordem no São Caetano. Os novos sócios do Azulão admitem que carece-lhes familiaridade com o futebol, mas tentarão através dos conhecimentos empresariais colocar a casa em ordem e fazer o clube novamente grande. Ontem, em entrevista exclusiva ao Diário, o advogado Paulo Henriques Fernandes, 39 anos, um dos novos donos do time, falou sobre essa novidade na vida dele e dos outros três colegas que estarão à frente neste projeto – os nomes dos demais ainda não foram divulgados.

“É uma oportunidade de entrar em área que não conhecemos, mas podemos trazer investimentos e juntar a expertise de cada um nas áreas financeira, jurídica, empresarial e desportiva. Aproveitar que é um clube-empresa que temos oportunidade de trabalhar a gestão na forma empresarial, com todos os ajustes feitos à realidade do futebol, com relação a cargos, estrutura, retorno de investimento. Então este é o nosso desafio”, admitiu Paulo Fernandes. “Aceitamos com muita seriedade, pé no chão, sem loucura financeira, manter o clube em local de destaque, como objetivo maior a conquista de títulos.”

A intenção é sanar todas as dívidas do Azulão, que – segundo informações – estão na casa dos R$ 20 milhões. “Estamos tomando pé de toda a situação financeira do clube. A prioridade é manter folha salarial em dia e vamos contingenciar o passivo, equilibrar contas e crescer em arrecadação de caixa, reinvestimento, ações e promoções, explorar a marca que é forte e pesada”, disse o sócio, que vai marcar para breve reunião com o conselho do clube para uma apresentação.

Justamente por não ter experiência no futebol, Paulo Fernandes e os sócios buscam se cercar de pessoas que tenham conhecimento. E o primeiro contratado, que exercerá a função de coordenador de futebol, foi Fabinho Félix, volante revelado no próprio clube, que vem se capacitando desde que pendurou as chuteiras.

“Fiquei muito feliz pelo convite, em saber que o clube está tomando outros rumos com uma nova direção. É sempre muito bom trabalhar com pessoas capacitadas, vencedoras nas suas áreas, e que estão com um planejamento muito bom pensando em um futuro promissor para o São Caetano voltar a ser a potência que foi no passado”, exaltou Fabinho, que falou deste retorno ao clube. “Estou muito motivado em voltar para esta casa. Passei toda minha carreira pensando que devia algo ao clube e pensando em como retribuir tudo o que o clube fez por mim na minha formação. Não medirei esforços”, concluiu.