Semana decisiva nas articulações

Raphael Rocha



25/08/2020 | 00:01



A semana começa agitada nos bastidores da política do Grande ABC. Tudo porque o período de convenções partidárias começa na segunda-feira. Os olhos estão, em especial, voltados para municípios onde há grande número de pré-candidatos. Em Mauá, por exemplo, 15 nomes mantêm projetos à Prefeitura, mas há quem aposte que união de forças reduza a dez o volume de prefeituráveis efetivados. Em Diadema, são dez pré-candidatos, alguns oriundos do governo de Lauro Michels (PV). Há diálogos em curso para unificação em busca de evitar a polarização entre Pretinho do Água Santa (DEM) e José de Filippi Júnior (PT). Em Rio Grande da Serra, movimento nesse sentido já avançou. Gilvan Mendonça (PDT), Clauricio Bento (DEM), Dayana Franco (MDB), Nilton de Paula (PV), Akira Auriani (PSB) e Jhol Jhol (Progressistas) encaminharam desistências – uns formais, outros extraoficiais –, afunilando o debate para sucessão de Gabriel Maranhão (Cidadania).

BASTIDORES

Cobrança

Mal o deputado estadual Márcio da Farmácia (Podemos) anunciou que vai apoiar a pré-candidatura ao Paço de Diadema do presidente da Câmara, Pretinho do Água Santa (DEM), os governistas se apressaram em confeccionar material para vincular a imagem do parlamentar e do prefeito Lauro Michels (PV) à do democrata. Adesivos foram distribuídos, inclusive aqueles perfurados, que são instalados em traseiras do veículos. No primeiro fim de semana depois do tão aguardado anúncio, entretanto, a cúpula do governo Lauro, que banca a campanha de Pretinho, não escondeu a frustração com o fato de diversos servidores apadrinhados não terem colado ainda, em seus veículos, a propaganda. Áudio viralizou nos grupos de WhatsApp com cobrança do comando governista.

Celebração

O prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), completou ontem 46 anos. O que chamou atenção foi a festa montada para celebrar a data. No fim da tarde, caminhão com salgadinhos e refrigerantes estacionou no Paço e levou os comes e bebes para o gabinete do chefe do Executivo. A comemoração teve misto de aglomeração com gente pedindo todas as cautelas para evitar a disseminação do novo coronavírus.

Recurso rejeitado

O TCE (Tribunal de Contas do Estado) rejeitou embargos de declaração, uma espécie de recurso, movidos pela defesa do vereador José Nelson de Barros (MDB) contra a condenação sofrida quando era presidente da Câmara de Ribeirão Pires, em 2016. A nova derrota jurídica traz incertezas ao projeto de reeleição de Zé Nelson, uma vez que a Lei da Ficha Limpa pode enquadrá-lo por condenação por órgão colegiado.

Sondagem

Moradores de São Caetano receberam ligação eletrônica no domingo fazendo sondagem sobre o panorama político para a eleição de novembro. A série de perguntas foi aberta com avaliação sobre o desempenho do governo José Auricchio Júnior. Prosseguiu com o questionamento sobre os problemas que o tucano enfrenta na Justiça Eleitoral. Depois, dois cenários foram propostos, um com o atual prefeito, Fabio Palacio (PSD), Thiago Tortorello (PRTB) e Eduardo Casonato (Rede). No outro, o nome de Auricchio era trocado por Marcos Sidnei Bassi (PSDB), ex-reitor da USCS. A última questão era se o entrevistado seguia as redes sociais de Palacio.

Proximidade

O vereador Manoel Lopes (DEM), de Mauá, sempre fez questão de dizer que nutre excelente relacionamento com o vice-governado Rodrigo Garcia (DEM). E não conteve a satisfação ao ver o cacique democrata gravando um vídeo, a seu pedido, dizendo que a unidade de Mauá do Poupatempo iria reabrir (na semana passada), com objetivo de desafogar a demanda por serviços do equipamento.

PSTU de S.Bernardo

O PSTU de São Bernardo apresentou o nome de Claudio Donizete como prefeiturável na eleição deste ano. Ele terá como vice Fernando de Souza. Eliana Lúcia Ferreira, por sua vez, tentará uma cadeira na Câmara. Cláudio foi metalúrgico na empresa Kostal por 22 anos e diretor do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, segundo ele na oposição.