Base aliada faz reunião para pleitear Seraphim como vice

Fábio Martins

Do Diário do Grande ABC



25/08/2020 | 00:01



Representantes de legendas que compõem a base do prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSDB), se reuniram ontem para sinalizar apoio público ao nome do vereador Carlos Humberto Seraphim (PL) como possível candidato a vice na chapa governista.

O encontro – segundo apurou o Diário articulado pelo presidente da Câmara, Pio Mielo – consolidou adesão de quatro parlamentares, dois ex-vereadores e dirigentes partidários, em semana decisiva para fechar cenário da convenção. Além de Seraphim, outros três aliados estão na disputa acirrada: o atual vice Beto Vidonski (PSDB), vereador Marcel Munhoz (Cidadania) e o ex-reitor da USCS Marcos Bassi (PSDB).

Médico da rede municipal, Seraphim, atualmente no segundo mandato, foi o terceiro parlamentar mais bem votado no processo eleitoral de 2016, ao obter 1.885 votos. “Seraphim agrega muito na chapa, tem aceitação grande, como vereador e médico, carisma forte, é respeitado dentro e fora da Câmara. Além disso, aglutina em votos. Avalio que o Beto (Vidoski) foi importante, Marcel e Bassi também são bons nomes, mas considero que a dobrada com Seraphim pode ir reforçada (às urnas)”, pontuou o vereador Mauricio Fernandes (PL), que conduziu a reunião em famosa padaria da cidade.

O PL é a segunda maior bancada do Legislativo, atrás apenas do próprio PSDB – o arco de alianças até agora está formado por PSDB, PL, Podemos e Cidadania. Presidente municipal do PL e secretário de Serviços Urbanos, Iliomar Darronqui destacou que o correligionário tem boa circulação na Câmara e pode agregar na chapa. “Como médico, seu segmento é amplo, sempre foi bem votado. O grupo que está na administração hoje, além de ser coeso, possui vários quadros qualificados, todos merecem respeito, e nós estamos fazendo a nossa parte. Auricchio é quem vai verificar a viabilidade da indicação”, disse Iliomar, que já ocupou o posto de vice entre 1993 e 1996.

A avaliação de parte do bloco é que o nome de Seraphim pode acrescentar em potencial de votos, sem incomodar Auricchio dentro do governo e na discussão sobre sucessão. Ex-vereadora e pré-candidata do Cidadania, mesmo partido de Marcel, Magali Selva Pinto alegou que “seria importante a participação de pessoa do Legislativo compondo a chapa”. Segundo ela, Marcel não o procurou na tentativa de receber suporte ao páreo. “Sou do Cidadania e acho importante que o nome saia desse grupo, por isso estou apoiando o nome do Seraphim. Sabemos da experiência não só na área da saúde, como em outros setores. Pessoa muito carismática, profissional de muito coração e acessível.”

A mesa do café foi composta também pelos parlamentares Suely Nogueira (Podemos), Caio Funaki (PL), Moacir Rubira (PL), além do ex-vereador Paulo Bottura (Podemos) e dos pré-candidatos Caio Salgado e Cicinho, ambos do PL. A convenção do grupo está marcada para ocorrer na segunda-feira, na Câmara.