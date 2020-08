Djokovic, Serena e Osaka estreiam com vitória em Nova York

24/08/2020 | 22:42



Principais tenistas a entrar em quadra nesta segunda-feira, o sérvio Novak Djokovic, a americana Serena Williams e a japonesa Naomi Osaka não decepcionaram e estrearam com vitória no Torneio de Cincinnati, que neste ano está sendo disputado em Nova York, em preparação ao US Open. O escocês Andy Murray também venceu.

Número 1 do mundo, Djokovic voltou às quadras, em sua primeira partida oficial desde a paralisação do circuito, com oscilações. O sérvio teve mais dificuldade do que o esperado para superar o lituano Ricardas Berankis, que veio do qualifying e é o 72º do ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/2) e 6/4, em 1h42min de duelo.

Nas oitavas de final, Djokovic vai enfrentar o local Tennys Sandgren, que avançou ao superar o canadense Felix Auger-Aliassime por 2 a 1, com parciais de 6/7 (4/7), 6/2 e 7/6 (7/5).

Em busca de retomar sua melhor fase no circuito, Andy Murray também assegurou seu lugar nas oitavas. Nesta segunda, o britânico faturou sua primeira vitória sobre um rival do Top do ranking em três anos ao bater o alemão Alexander Zverev, atual 7º do mundo, por 6/3, 3/6 e 7/5.

O ex-líder do ranking ocupa no momento o 134º posto. Seu próximo adversário será o canadense Milos Raonic, que eliminou o britânico Daniel Evans por 6/3 e 7/5.

Já o austríaco Dominic Thiem protagonizou a primeira zebra da competição. Atual número três do mundo, ele foi eliminado logo na estreia pelo sérvio Filip Krajinovic por fáceis 6/2 e 6/1. Outro cabeça de chave a se despedir nesta segunda foi o argentino Diego Schwartzman, 13º do mundo, ao ser eliminado pelo local Reilly Opelka por 6/3 e 7/6 (7/4).

Também avançaram na chave do primeiro Masters 1000 do ano os russos Daniil Medvedev (3º cabeça de chave) e Karen Khachanov (11º), o italiano Matteo Berrettini (6º), o espanhol Roberto Bautista-Agut (8º), o americano John Isner (16º), o esloveno Aljaz Bedene e o alemão Jan-Lennard Struff.

FEMININO - Na outra chave da competição, a estrela do dia foi Serena Williams, apesar das dificuldades encontradas diante da holandesa Arantxa Rus. A terceira cabeça de chave levou a melhor por 2 a 1, com parciais de 7/6 (8/6), 3/6 e 7/6 (7/0). Sua adversária nas oitavas de final será a grega Maria Sakkari (13ª), que derrotou a casaque Yulia Putintseva por 6/4 e 7/6 (11/9).

A japonesa Naomi Osaka (4ª) estreou vencendo a checa Karolina Muchova por 6/7 (5/7), 6/4 e 6/2. Na sequência, ela enfrentará a ucraniana Dayana Yastremska (16ª), que avançou ao ganhar da local Bernarda Pera por 7/6 (7/5), 4/6 e 6/3.

Também avançaram nesta segunda a bielo-russa Victoria Azarenka, a britânica Johanna Konta, a russa Vera Zvonareva, a estoniana Anett Kontaveit e a belga Elise Mertens. A checa Petra Kvitova se despediu do torneio americano de forma precoce.