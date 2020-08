Sport age rápido e anuncia contratação do técnico Jair Ventura

24/08/2020 | 20:13



O Sport agiu rápido e já definiu o substituto de Daniel Paulista. Trata-se de Jair Ventura, ex-técnico de Corinthians e Santos. O treinador, filho do craque Jairzinho, não dirige uma equipe desde dezembro de 2018, quando foi demitido do clube do Parque São Jorge. O anúncio oficial aconteceu no início da noite desta segunda-feira.

Jair Ventura também passou por Santos e Botafogo, onde iniciou sua trajetória como treinador. Foi na equipe carioca que ele realizou seu melhor trabalho. Em 2016, assumiu o clube na zona de rebaixamento e o levou para a Copa Libertadores. No entanto, optou por deixar o alvinegro no final de 2017 para assumir o time da Baixada Santista.

Jair Ventura terá um patamar salarial no mesmo nível de Guto Ferreira, hoje no Ceará, e assumirá o clube na 18ª posição do Brasileirão, com apenas quatro pontos e há quatro jogos sem vitórias, fato que culminou na demissão de Daniel Paulista.

"Jair Ventura é o novo técnico do Leão! Bem-vindo e que seja uma caminhada de muito sucesso com as cores rubro-negras", publicou a direção do clube pernambucano em suas redes sociais.

O treinador é aguardado em Recife nos próximos dias para ser apresentado oficialmente. A estreia deverá acontecer contra o Coritiba, às 16h, no Couto Pereira.