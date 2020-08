Marcio Bernardes



26/08/2020 | 10:53



Gabriel Silva, que jogou parte do clássico contra o Santos, é elogiado por 10 entre 10 observadores que o conhecem. Artilheiro em todas as competições que disputou, esse menino de 17 anos foi revelado pelo Comercial de Ribeirão Preto. Que por sinal, não vai ganhar nada caso ele seja negociado no futuro. É a lei Pelé...