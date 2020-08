Marcio Bernardes



25/08/2020 | 10:48



A vitória do São Paulo também deve ser creditada a Fernando Diniz. As alterações que foram feitas no time deram certo, apesar de contestadas antecipadamente. Com um pouco mais de tranquilidade, apesar de ter poucos dias para trabalhar, o treinador precisa parar com essa mania de professor Pardal.