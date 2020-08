Bolsas de NY fecham em alta com otimismo pelo desenvolvimento de vacina

24/08/2020 | 17:32



As bolsas de Nova York registraram alta nesta segunda-feira, 24, em um dia marcado pela busca por ativos de risco, na esteira do otimismo em relação às pesquisas para desenvolvimento de uma vacina contra o novo coronavírus. Com isso, o S&P 500 e o Nasdaq renovaram recorde de fechamento.

O índice Dow Jones terminou em alta de 1,35%, em 28.308,46 pontos, o S&P 500 subiu 1,00%, a 3.431,28 pontos, e o Nasdaq subiu 0,60%, a 11.379,72 pontos.

O jornal inglês Financial Times noticiou que o governo americano estuda pular etapas regulatórias para liberar a vacina desenvolvida pela AstraZeneca antes da eleição presidencial de novembro. A farmacêutica, no entanto, negou tratativas com a Casa Branca e vê a especulação como "prematura".

Em outra frente de estudos, a Novavax informou em comunicado nesta segunda que iniciou a fase 2 dos testes clínicos de seu candidato a imunizador. O estudo será realizado em até 1.500 voluntários nos Estados Unidos e na Austrália. Cerca de 50% deles terão entre 60 e 84 anos. Resultados devem estar disponíveis no quarto trimestre deste ano.

No domingo, durante coletiva de imprensa, o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou a autorização, em caráter emergencial, da utilização do chamado plasma convalescente no tratamento de infectados pela doença - ou seja, a utilização de plasma de pacientes já recuperados de coronavírus que desenvolveram anticorpos no tratamento daqueles que ainda lutam contra a doença.

"Esses mercados não precisam de muito na frente de vacinas para ficarem entusiasmados. Quaisquer relatórios positivos tendem a obter uma grande resposta e hoje não há diferença", resume o analista de mercados da Oanda, Craig Erlam.

Nos próximos dias, investidores vão acompanhar declarações de banqueiros centrais no simpósio de Jackson Hole. Na quinta-feira, o presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), Jerome Powell, fará discurso no evento e pode trazer indicações da revisão da estratégia de política monetária da instituição.