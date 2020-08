Ex-BBB Gizelly Bicalho revela quatro nódulos no seio e faz apelo: - Mulheres, se cuidem

24/08/2020 | 17:11



Na tarde desta segunda-feira, dia 24, a ex-BBB Gizelly Bicalho fez uma revelação emocionante em seus Stories do Instagram. A advogada contou que sofre com nódulos nos seios desde a época de sua adolescência e que alguns novos sintomas a fizeram procurar um médico recentemente.

- Gente, há mais ou menos duas semanas eu procurei o meu cirurgião plástico porque eu estava sentindo muita queimação e dor nessa região do peito. Já estava sentindo há um tempo, mas estava enrolando para ir. Desde os 13, 14 anos, eu tive o meu primeiro nódulo. Eu já tirei duas vezes. Operei com 16 anos, depois apareceu de novo... Só que dessa vez eu senti diferente, porque queimava e doía. Aí fui nele para ver se era uma coisa do silicone e ele pediu para eu fazer ultrassom.

Gizelly afirmou que descobriu quatro novos nódulos e que precisou fazer a biópsia de um deles.

- Desde que eu operei, a radiologista me disse Gizelly, por conta do seu histórico, faça uma vez ao ano, pelo menos. E desde que eu operei, há três anos, eu nunca mais fiz. E durante o procedimento do ultrassom, ela constatou três nódulos com as mesmas características dos passados, mas tinha um que ela preferiu levar para a mamografia. Ela fez a mamografia e disse que eu precisava fazer uma biópsia. Nesse momento eu já entrei em pânico. Foi uma semana muito difícil para mim.

Felizmente, o nódulo da ex-BBB é benigno.

- Na última segunda-feira a gente fez a biópsia. No sábado já estava lá o exame, mandei para o meu médico desesperada. E graças a Deus era um nódulo, mas eu não precisava me preocupar. Só que eu não quero conviver com isso dentro de mim. São quatro nódulos. E nas próximas semanas eu vou fazer todos os exames porque eu vou tirar.

Ela ainda fez um apelo às mulheres, pedindo para que prestem atenção em sua saúde.

- Mulheres, se cuidem. Façam ultrassom, façam mamografia. Fiquem de olho no seu corpo, façam um preventivo. A gente tem que se cuidar e eu cometi um erro de não fazer o ultrassom todos os anos, e eu nunca mais vou cometer esse erro. Foi desesperador esses últimos dias com o medo que eu passei de ser coisa pior. Mas graças a Deus, mais uma vez deu tudo certo.

Pelo menos tudo acabou bem, não é?