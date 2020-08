Simone diz que Simaria ligou desesperada após receber diagnóstico de Covid-19, e revela que testou negativo para a doença

24/08/2020 | 15:11



Simone Mendes realizou o teste para a Covid-19 após Simaria ser diagnosticada com a doença. Em seu Instagram Stories, a cantora, que está grávida de seu segundo filho, contou que teve contato com a irmã pouco tempo antes dela receber o diagnóstico, já que as duas até gravaram um vídeo juntas para o canal de YouTube de Simone.

- Fui até a casa dela para pegar meus sobrinhos para brincar com o Henry e passar o dia comigo, e automaticamente fui visitar a minha irmã. Acabou que ela tinha um presente pra mim, aproveitei e gravei um vídeo com ela, do primeiro presente que ela comprou pro meu bebê. Cheguei lá na casa dela, abracei ela, me deu beijo, tudo normal.

Simone continuou, dizendo que Simaria tinha feito o exame de coronavírus, pois ia viajar para fora do país, e que estava esperando o resultado. Assim que recebeu o diagnóstico positivo, ela ligou para a irmã, que também decidiu se testar.

- Ela tinha feito os exames do Covid um dia antes, porque precisava desses exames pra poder viajar. E aí o dela deu positivo. Ela me ligou desesperada: minha irmã, pelo amor de Deus, tô preocupada com você, porque eu testei positivo. Aí eu também fiz os exames e fiquei de dar a notícia para vocês.

Simone então dividiu a boa notícia com seus seguidores: apesar de ter estado junto com a irmã, testou negativo para a doença:

- Eu não tenho Covid, estou ótima, com a saúde boa, meu bebê está bem, tá tudo bem. Estou aqui na torcida para minha irmãzinha ficar bem logo. Vocês que estão ai, aproveitem para se cuidar, usar máscara, enfim. Eu faço tudo isso, mas nem ia adivinhar, porque minha irmã estava tão bem, tão lida, cheia de vida, e com Covid.

Gravidez

Simone também publicou um vídeo de curiosidades sobre sua vida em seu canal de YouTube no último domingo, dia 23, e entre as revelações, ela contou que seus fãs descobriram sobre sua gravidez antes dela mesma!

Simone contou que semanas antes de descobrir que estava esperando o segundo filho com Kaká Diniz, viu que alguns fãs estavam especulando a sua gravidez em grupos no Instagram.

- Abro meu direct num grupo de fãs e está lá escrito: Simone está grávida. Falei que não estava grávida e conversei com eles. Eu não estava grávida, só depois de suas semanas eu descobri. Como eles sabiam que eu estava grávida se nem eu sabia?