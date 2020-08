Em live, Adriana Esteves admite que é fofoqueira e cai nas graças do público: Representa 90% dos brasileiros

24/08/2020 | 15:11



Adriana Esteves entrou nos assuntos mais comentados do Twitter após participar de uma live com Astrid Fontenelle, Regina Casé e Taís Araújo! Em um determinado momento do bate-papo, Astrid comenta que é interessante fazer chamadas à distância e poder dar uma olhadinha na casa das outras pessoas - e a resposta de Adriana é impagável.

- A coisa mais legal é esse momento em que a gente está vivendo, em que a gente pode ver a casa de todo mundo.

- Eu adoro! Eu sou fofoqueira, adoro!, rebate a eterna Carminha.

Nas redes sociais, não se fala em outra coisa: Esteves conseguiu representar boa parte das pessoas neste período de isolamento social!

Se Adriana Esteves se autodeclara fofoqueira, não há mal nenhum em eu admitir isso, brincou um usuário.

Ultimamente eu sou a Adriana Esteves... só uma fofoca boa para animar nosso dia, admitiu outo.

A Adriana Esteves representa 90% dos brasileiros nas reuniões durante a quarentena, escreveu Otaviano Costa;

Eu sou igualzinha a Adriana Esteves, afirmou uma última.