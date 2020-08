Comercial com Bruna Marquezine é exibido em importante telão de Londres e fãs comemoram: De Duque de Caxias para o mundo

24/08/2020 | 15:10



Bruna Marquezine está indo cada vez mais longe! No último fim de semana, alguns fãs da atriz enviaram vídeos em que ela aparece no Piccadilly Circus, famosa praça de Londres, na Inglaterra, que conta com um gigante espaço para outdoors. Nesse ponto, considerado um dos mais movimentados da capital britânica, é exibido o comercial que Bruna fez para a marca Hugo Boss ao lado das atrizes Emma Stone, Laura Harrier e Chloe Bennet.

E a Bruna Marquezine que está no letreiro da Piccadilly aqui em Londres, comentou uma fã.

No Twitter, muitas pessoas aproveitaram para elogiar o sucesso da brasileira, como você pode ver pelos comentários abaixo:

Tão linda! Ícone, de Duque de Caxias para o mundo, celebrou uma usuária.

Bruna Marquezine lenda aclamada, te amo muito, escreveu outra.

A mãe tá ON, brincou uma terceira.