Acidente causa trânsito na avenida Maria Servidei Demarchi

Matheus Moreira

Especial para o Diário



24/08/2020 | 13:13



Motorista de caminhão perdeu o controle da direção e bateu em um poste, no final da manhã, na Avenida Maria Servidei Demarchi, em São Bernardo. Desde então o trânsito do local está parado e os estabelecimentos dos arredores estão sem energia elétrica. Não houve vítima.

Segundo Damito Vieira, 45 anos, ele seguia rumo a uma empresa de São Bernardo, quando foi fechado por outro veículo. "Perdi a direção e fui parar só no poste", contou. O mesmo foi abaixo, junto com a fiação elétrica.

Funcionários da Enel já estão no local e acreditam que deverão remover o poste em até três horas, o que deve manter o trânsito no local parado. A energia elétrica deverá ser reestabelecida só no fim da noite.