Suposto companheiro de Gugu Liberato relembra viagem dos dois à Áustria

24/08/2020 | 13:11



Thiago Salvático, que afirma ter sido companheiro de Gugu Liberato, fez mais uma publicação ao lado do apresentador, que morreu aos 60 anos de idade em novembro de 2019, depois de sofrer um acidente doméstico na casa onde morava nos Estados Unidos.

Saudades de andar juntos mundo afora, escreveu.

No vídeo, os dois aparecem lado a lado em Sankt Gilgen, na Áustria. Em outras ocasiões, Thiago mostrou que os dois já estiveram juntos na França e também na Finlândia.

Desde a morte de Gugu, Salvático posta momentos ao lado dele, lamentando sentir saudades. Thiago até chegou a pedir o reconhecimento da união estável com Gugu, no entanto, desistiu do processo em junho. Em entrevista ao Fantástico, ele afirmou que o relacionamento deles teria começado em 2011.