Courteney Cox revela que Brad Pitt avisou Jennifer Aniston sobre atração que sentiu por Angelina Jolie

24/08/2020 | 13:10



Quando Jennifer Aniston e Brad Pitt anunciaram sua separação em janeiro de 2005 ambos negaram as especulações de que o término havia sido causado por Angelina Jolie. Segundo o jornal Daily Mirror, na época, o ator protagonizou Sr. e a Sra. Smith ao lado de Jolie e um comunicado sobre os rumores foi emitido pelo ex-casal.

Para aqueles que acompanham esse tipo de coisa, gostaríamos de explicar que nossa separação não é o resultado de nenhuma especulação relatada pela mídia.

Porém, de acordo com Courteney Cox, amiga de Jennifer e companheira de set em Friends, o término do casal também envolvia a relação do ator com Angelina Jolie. Apesar de negar um caso, segundo a amiga de Jen, Brad alertou a esposa sobre seus sentimentos pela atriz.

Não acho que ele tenha começado um caso fisicamente, mas acho que ele se sentiu atraído por ela, disse Courteney à Vanity Fair depois de se juntar a Brad e Jen na última viagem do casal à Anguilla, em 2005.

E ela continuou, dizendo:

Havia uma conexão, e ele foi honesto sobre isso com Jen. Na maioria das vezes, quando as pessoas são atraídas por outras pessoas, elas não contam. Pelo menos ele foi honesto sobre isso. Foi uma atração que ele lutou por um período de tempo.

Ainda assim, de acordo com amigos próximos de Jennifer e Brad, os dois lutaram pelo casamento durante um ano, mas as diferenças de agenda também não ajudaram na relação. Em contato com a revista People, uma fonte declarou que eles gradualmente perderam a visão de si mesmos como indivíduos.

Apesar de seu estilo de vida agradável e de ter tudo o que poderiam querer, eles não foram felizes. Eles perderam o senso de identidade.

O Daily Mirror afirma que, já em 2004, Brad e Jennifer não estavam bem. Pelo que parece, o ator não ajudou a ex-esposa na época em que o seriado Friends terminou porque na época já estava filmando Sr. e a Sra. Smith.

[Ele] simplesmente não estava lá para mim, declarou Jennifer.

No final, porém, a decisão final foi aparentemente feita por Brad, que queria descobrir quem ele era como um homem solteiro, apesar dos apelos da atriz para manter o casamento. Em entrevista à Vanity Fair assim que o romance chegou ao fim, Jennifer disse:

É simplesmente complicado... São duas pessoas em constante evolução e haverá momentos em que essas mudanças entrarão em conflito. Existem todos esses níveis de crescimento - e quando vocês param de crescer juntos, é quando os problemas acontecem.

Pouco depois, Brad foi visto no Quênia com Angelina Jolie. O relacionamento dos dois durou até 2016 e atualmente eles seguem em um polêmico processo de separação.