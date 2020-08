Filho de Neymar Jr. celebra aniversário de nove anos usando medalha de vice-campeão do jogador na Champions

24/08/2020 | 12:11



Davi Lucca não parece nada triste com a derrota de Neymar Jr. e do Paris Saint Germain na final da Champions League, que aconteceu no último domingo, dia 23. Diferente do pai, que chorou em campo após a derrota, Davi posou todo animado com a medalha de vice-campeão do craque.

A imagem foi divulgada por Neymar nas redes sociais. Na legenda da publicação, o ex-namorado de Bruna Marquezine celebrou os nove anos de idade de Davi, que faz aniversário nesta segunda-feira, dia 24.

Parabéns meu amor! Nove aninhos. Eu te amo demais, escreveu.

Davi é fruto da relação de Neymar Jr. com Carol Dantas. A mãe do garoto também publicou momentos com o filho nas redes sociais e escreveu:

- Hoje começamos com café da manhã para o aniversariante da semana. Ele quer festa a semana inteira, disse Carol enquanto mostrava o filho comendo.