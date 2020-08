Mayra Cardi chora ao falar sobre últimos dias de vida do pai e filho mais velho diz que não quer a mãe com Arthur Aguiar: - Não faz bem para ela

24/08/2020 | 12:11



Mayra Cardi usou o Stories para relembrar os últimos dias de vida de seu pai. Em determinado momento, ela ficou emocionada e chorou um pouco para citar uma técnica que havia encontrado para conseguir amenizar a perda de memória dele. Primeiro, começou dizendo o seguinte:

- Desde o tempo que eu pedir o meu pai pro câncer, eu passei os últimos dias da vida dele no hospital e foi muito importante para mim. Meu pai faleceu não exatamente por conta do câncer, mas por consequência, mas ele teve uma encefalite cerebral. Meu pai era um dos homens mais inteligentes que eu conheci na minha vida. Muito inteligente, crânio. (...) Ele teve uma encefalite cerebral que é como se fosse uma herpes no cérebro e corrói, machuca. No caso dele foi a memória. Então a cada cinco minutos ele se esquecia completamente de tudo. Onde ele estava, o que estava acontecendo, quem eram aquelas pessoas. E acredito que, por ele ser uma pessoa muito inteligente, tinha algum determinado momento da vida dele, da doença dele, ele pesquisou sobre a doença dele, as possibilidades do que pudesse acontecer. E ele tinha muito medo de perder o intelecto, perder a memória e tal. Então ele provavelmente criou uma tática para que ele não se esquecesse.

Em seguida, disse:

- Eu acredito que o meu pai tenha feito planos para que ele não esquecesse, para que ele criasse as próprias metodologias para não esquecer. E no hospital ele começava a falar assim: eu tinha um papel em algum lugar, mas eu não consigo lembrar onde. E isso angustiava ele e ele perguntava de novo sobre esse papel.

Com isso, Mayra, que está aberta a se relacionar com mulheres, teve a ideia de começar um diário para ir escrevendo o que estava acontecendo. Toda vez que ele tinha a perda de memória, que segundo Mayra acontecia a cada cinco minutos, ela lia o diário para ele. É aí que ela se emociona e começa a chorar:

- Desculpa... essa história obviamente ainda me emociona. Eu lembro que as pessoas olhavam pra mim com uma cara de reprovação: o que ela tá fazendo? Eu tava c*****o. Eu estava muito preocupada com o que ele estava pensando. Se o coração dele estava bom. Eu não estava preocupada se as pessoas estavam pensando se ele era louco, se não era louco. Eu fiz ao longo de 40 dias. Tinham horas que eu nem sei como dava conta. (...) Foram dias muito difíceis, mas foram dias inesquecíveis.

Triste, né?

Arthur Aguiar

Lucas Rangel Cardi, o filho mais velho de Mayra, usou o Stories para responder a perguntas de seus seguidores. Em determinado momento, uma pessoa quis saber dele:

Se a sua mãe voltar com o Arthur qual seria a sua reação?

Como resposta, ele disse o seguinte:

- Eu não gostaria de ter ele como namorado da minha mãe, de volta na minha vida, porque ela é uma pessoa muito boa e eu acho que ele não faz bem para ela. E ela não merece isso. Porém, ele vai estar sempre na minha vida como o pai da minha irmã. Só que eu não quero ele como o namorado da minha mãe porque não deu certo da primeira vez e não faz bem para ela.

Eita!

Lembrando que ambos se reaproximaram após Arthur pedir perdão para a ex.