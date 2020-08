Após derrota de Neymar Jr., comentarista é alvo de críticas por comentário machista sobre Anitta

24/08/2020 | 12:10



No último domingo, dia 23, aconteceu a final da Liga dos Campeões! A partida aconteceu entre o Paris Saint-Germain, time de Neymar Jr., e o Bayern de Munique. A equipe do jogador brasileiro acabou perdendo, de um a zero, e o Bayern se consagrou campeão. Porém, antes mesmo da partida começar, o locutor Alê Oliveira deu o que falar ao fazer um comentário sobre Anitta que repercutiu na web.

Apresentando o jogo pelo Esporte Interativo, ele estava citando as qualidades do time alemão quando fez a seguinte comparação:

- O torcedor do PSG está mais desconfiado que namorado da Anitta.

Não demorou para que internautas usassem o Twitter para opinar sobre a frase de Oliveira - que foi apontada por muitos como sendo machista.

O Alê Oliveira soltou esse comentário escroto na transmissão da final da Champions League O Esporte Interativo e a TNT deveriam orientar suas equipes de transmissão a evitar esses comentários machistas. Né, não?!

Alguém avisa o Alê Oliveira que se a intenção dele era ser engraçado, ele falhou miseravelmente. Piada ruim e machista.

Que comentário infeliz de Alê Oliveira. Deve ser a primeira de muitas m****s que ele ainda vai falar hoje.

É impressionante o quanto o Alê Oliveira se prova cada dia mais inconveniente e nojento. Ele soltou mais um dos seus machismos disfarçados de pérolas do Alê Oliveira.

Teve também um internauta que defendeu o comentarista ao lembrar que a própria Anitta já falou que troca de namorado como troca de roupa.

Anitta parece não ter ficado sabendo do assunto ou simplesmente ignorou a situação, já que continua plena curtindo a sua viagem pela Itália. Atualmente em Portofino, a beldade deu o que falar recentemente ao marcar presença no The Late Late Show, programa de James Corden. Por lá, ela havia contado que estava na casa de Domenico Dolce, o criador da Dolce & Gabbana. Acrescentando mais uma amizade em seu currículo, a cantora tem curtido a companhia de Guilherme Siqueira, brasileiro que é casado com Domenico.