Obituário - 24 de agosto de 2020

24/08/2020 | 12:02



DR. LUIZ GUERESCHI FILHO

(São Bernardo, 12-9-1961 – 18-8-2020)

O médico Luiz Guereschi Filho construiu uma linda história na sua cidade, São Bernardo, a partir dos pais, Luiz Guereschi e Maria Isabel Carvalho Guereschi, ambos fundadores e dirigentes da Sociedade Amigos de Vila Marchi e da União das SABs do Município

Luiz, o pai, trabalhava com transportes, e com sua Kombi levava os jogadores da Portuguesinha de Vila Marchi pelos campos de várzea da cidade e região.

A mãe, Maria Isabel, trabalhou na Prefeitura e sempre foi muito ligada às causas sociais e dos bairros.

Já o Dr. Luiz estudou muito e era o orgulho da família, como médico da Prefeitura, onde trabalhava há 25 anos, ocupando atualmente o cargo de diretor do Departamento de Atenção Hospitalar, Urgência e Emergência.

Ao partir, aos 58 anos, foi homenageado pelos colegas médicos e da área da saúde no Cemitério de Vila Euclides, onde foi sepultado.

Dr. Luiz Guereschi Filho residia no bairro Jardim, em Santo André. Deixa os filhos Artur, Laura e Enzo.

SANTO ANDRÉ

Santo André, sábado, dia 22 de agosto

Lúcia de Carvalho Silva, 84. Natural de Senhor do Bonfim (Bahia). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 22. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Nivaldo Aguiar, 83. Natural de Santa Rosa de Viterbo (São Paulo). Residia na Vila Amábile Pezzolo, em Santo André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Valdelice da Silva Oliveira Ferreira, 80. Natural de Serrinha (Bahia). Residia no Parque Capúava, em Santo André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Iracema Rosa, 78. Natural de Santa Rita do Sapucaí (Minas Gerais). Residia no Jardim Rina, em Santo André. Dia 22. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Iracema de Sales da Silva, 76. Natural de Irapuã (São Paulo). Residia no Parque Santa Madalena, em São Paulo, Capital. Dia 22, em Santo André. Cemitério de Vila Formosa, em São Paulo, Capital.

Neusa Maria Zobias, 74. Natural de Santo André. Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Alcino de Morais, 72. Natural de Socorro (São Paulo). Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Dia 22, em Mauá. Memorial Jardim Santo André.

Dejair Cruz, 69. Natural de Santo André. Residia no Jardim Ipanema, em Santo André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Jorge dos Santos Medrado, 64. Natural de São João do Meriti (Rio de Janeiro). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Eletricista. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria de Lourdes Carvalho Silva, 54. Natural de Goioerê (Paraná). Residia no Parque São Rafael, em São Paulo, Capital. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

São Bernardo, domingo, dia 16 de agosto

Maria Aparecida Soares Pinto, 73. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim Olavo Bilac, em São Bernardo. Dia 16. Cemitério de Vila Euclides.

Ivanir Alves, 60. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Euclides, em São Bernardo. dia 16. Cemitério de Vila Euclides.



São Bernardo, terça-feira, dia 18 de agosto

Moacir de Souza, 69. Natural de Santa Rosa de Viterbo (São Paulo). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério de Vila Euclides.



São Bernardo, quarta-feira, dia 19 de agosto

Ana Maria Piano, 87. Natural de São Bernardo. Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 19. Cemitério de Vila Euclides.



São Bernardo, quinta-feira, dia 20 de agosto

Alice Rodrigues Martins, 91. Natural do Estado de Pernambuco. Residia no Centro de São Bernardo. Dia 20. Cemitério de Vila Euclides.

Jacinto Afonso do Amaral Sobral, 83. Natural de Portugal. Residia no bairro Suíço, em São Bernardo. Dia 20. Cemitério de Vila Euclides.

Elis Prósperro, 81. Natural de São Bernardo. Residia no Centro de São Bernardo. Dia 20. Cemitério de Vila Euclides.

Marina Rogante, 81. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro do Embaré, em Santos (São Paulo). Dia 20. Cemitério de Vila Euclides.



São Bernardo, sexta-feira, dia 21 de agosto

José Carlos de Lima, 79. Natural de Serrinha (Bahia). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 21. Cemitério de Vila Euclides.

Maria Helena Versolatto, 68. Natural de São Bernardo. Residia no bairro dos Casa, em São Bernard. Dia 21. Cemitério de Vila Euclides.



São Bernardo, sábado, dia 22 de agosto

Virginia Struziatto Icorissa. Natural de Dourados (São Paulo). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 22. Cemitério de Vila Euclides.

Nanci Darque Tonetto da Silveira Araújo, 66. Natural de São Bernardo. Residia em Indaiatuba (São Paulo), onde faleceu. Dia 22. Cemitério de Vila Euclides.

Eduarda Mirelli Costa Santos Oliveira, 21. Natural de Campina Grande (Paraíba). Residia no Parque Terra Nova II, em São Bernardo. Auxiliar administrativo. Dia 22, em Santo André. Jardim da Colina.



D I A D E M A

Diadema, sexta-feira, dia 21 de agosto

Maria da Penha de Lima, 79. Natural de João Pessoa (Paraíba). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 21. Vale da Paz.

Judite Oliveira Chahine, 73. Natural de Garanhuns (Pernambuco). Residia no Centro de Diadema. Dia 21. Cemitério Municipal.

Eliza Nonata, 70. Natural de Acaica (Minas Gerais). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 21. Cemitério Palmeira de Fora, em Acaica (Minas Gerais).

Maria Helena Pereira dos Santos Nascimento, 55. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Cemitério Municipal.



Diadema, sábado, dia 22 de agosto

Alzira Leite, 98. Natural de Mineiros do Tietê (São Paulo). Residia no Jardim Olavo Bilac, em São Bernardo. Dia 22. Cemitério Municipal.

Avelina Rosa de Jesus, 83. Natural do Estado da Bahia. Residia no Centro de Diadema. Dia 22. Crematório Vila Alpina.



M A U Á

Mauá, sexta-feira, dia 21 de agosto

José Natalício Alves, 79. Natural de Rio Largo (Alagoas). Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 21. Cemitério Santa Lídia.

João Sizino José, 78. Natural de Igarassu (Pernambuco). Residia no Jardim Itapark, em Mauá. Dia 21. Vale dos Pinheirais.

Celina Leal Antonucci, 74. Natura de Marília (São Paulo). Residia na Vila Vitória, em Mauá. Dia 21. Cemitério Santa Lídia.

Maria Gomes da Silva Aquino, 67. Natural de Narandiba (São Paulo). Residia no Jardim Bela Vista, em Mauá. Dia 21. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Humberto Barbosa Gonçalves, 58. Natural de Uauá (Bahia). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Montador. Dia 21. Cemitério Santa Lídia.

José Carlos Feitosa dos Santos, 51. Natural de Petrolina (Pernambuco). Residia no Jardim Itapark, em Mauá. Pedreiro. Dia 21. Cemitério Santa Lídia.

Tânia Marisa de Jesus, 51. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Paranavaí, em Mauá. Dia 21. Cemitério Santa Lídia.

Walter Ferraz Bueno, 43. Natural de Mauá. Residia no Parque das Américas, em Mauá. Técnico de manutenção. Dia 21. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, sábado dia 22 de agosto

Yuri Noguchi Muraguchi, 96. Natural do Japão. Residia no Parque São Vicente, em Mauá. Dia 22, em Santo André. Jardim da Colina.

Salviano Martins da Silva, 85. Natural de Pianco (Paraíba). Residi no Jardim Feital, em Mauá. Dia 22. Cemitério Santa Lídia.

Pedro Monteiro Alencar, 72. Natural de Juazeiro do Norte (Ceará). Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 22, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.

Antonia do Carmo Neves Sousa, 72. Natural de Ribeirão Bonito (São Paulo). Residia na Vila Emílio, em Mauá. Dia 22, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.

Aloísio Vieira Rocha, 68. Natural de Jaguarari (Bahia). Residia no Jardim Adelina, em Mauá. Dia 22. Cemitério Santa Lídia.

Nadir Vieira Gomes de Pádua, 67. Natural de São José da Tapera (Alagoas). Residia no Jardim Iguatemi, em São Paulo, Capital. Dia 22. Cemitério de Vila Formosa, em São Paulo, Capital.

Moacir Ferreira Luiz, 64. Natural de Rio Grande da Serra. Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 22. Cemitério Santa Lídia.

Vera Lúcia da Silva, 57. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 22. Cemitério Santa Lídia.

Heloísa da Silva Vieira, 17. Natural de Mauá. Residia no Jardim Cerqueira Leite, em Mauá. Estudante. Dia 22. Cemitério Santa Lídia.