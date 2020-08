República Dominicana tem plataforma online para inspirar viajantes

Redação

Do Rota de Férias



24/08/2020 | 10:48



A República Dominicana desenvolveu uma plataforma interativa para que os viajantes conheçam o país sem sair de casa. Batizada de República Dominicana País Virtual, a ferramenta traz informações a respeito dos principais destinos turísticos, excursões e atividades, bem como receitas de pratos típicos, aulas de merengue e bachata.

República Dominicana País Virtual

“Sabemos que, neste momento, há muitas pessoas desejando conhecer um novo país e, ainda que nada substitua a sensação de visitar pessoalmente, queremos oferecer a oportunidade de começar a viagem antes de sair de casa”, aponta Magaly Toribio, assessora de Marketing do Ministério de Turismo da República Dominicana (MITUR).

A plataforma país virtual conta com vídeos 360º para explorar as melhores praias da República Dominicana e desfrutar da aventura, da natureza e da cultura local de maneira imersiva. A música terá um papel central na experiência, com apresentações de artistas regionais.

A página República Dominicana País Virtual sempre será atualizada com novas experiências, bem como tours virtuais e atividades inspiradoras. A página está disponível nos idiomas espanhol e inglês, com acesso por meio do portal ou diretamente pelo link.

Sobre o país

A República Dominicana é um destino com atrações inusitadas, cultura rica e ótimo clima durante o ano inteiro. Facilmente acessível em voos diretos da maioria dos principais aeroportos, o país agrada celebridades, casais e famílias.

De trilhas para praias a campos de golfe de classe mundial, há muito que fazer po rlá. Na É possível se hospedar em diversas acomodações, explora relíquias de séculos passados, desfrutar da comida típica e se aventurar em parques nacionais, montanhas e rios.

Rodeada pelo Mar do Caribe ao sul e pelo Oceano Atlântico ao norte, a República Dominicana oferece variedade de esportes, atividades de lazer e entretenimento, além de experiências culturais, como dança, festas de carnaval, charutos, rum, chocolate, café, âmbar e larimar.

Com oito aeroportos internacionais e nove zonas ecológicas diferentes, o país também tem uma reputação mundial por seu povo caloroso e hospitaleiro.

O que fazer na América Central: 50 destinos incríveis

O “Novo Mundo” abriga inúmeras belezas naturais de tirar o fôlego. Por esse motivo, fica até difícil decidir o que fazer na América Central.

Cercada pelo Mar do Caribe, a região conta com muitas praias e ilhas, e não fica atrás quando o assunto é história. Confira aqui algumas opções de destinos no centro do continente americano.