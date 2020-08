Redação

Do Rota de Férias



24/08/2020 | 10:48



A tendência de retomar as viagens para destinos mais próximos de casa durante a fase de pós-pandemia coloca a Amazônia em um lugar de destaque para quem deseja planejar as próximas férias no Brasil. Isolada dos grandes centros, a região abriga a maior e mais diversificada biodiversidade do mundo, com incontáveis espécies de animais.

Confira alguns motivos para visitar a Amazônia pós-pandemia

Por que visitar a Amazônia pós-pandemia

Reconexão com a natureza

Cristian Dimitrius – Divulgação

Encontrar um cantinho no meio da natureza será a prioridade de muita gente. Caminhar entre as árvores de um bioma tão rico é uma experiência de reconexão com a natureza, principalmente depois de ficar tanto tempo preso em casa.

Proximidade

Samuel Melim – Divulgação

A retomada do turismo deverá ser gradativa pós-pandemia. Na impossibilidade de fazer grandes deslocamentos, sobretudo por meio de voos longos, o turismo nacional deverá ser uma tendência. Como a Amazônia se espalha por oito estados brasileiros, muita gente mora perto da região.

Experiências na floresta

Samuel Melim – Divulgação

Quem vai à Amazônia pode fazer trilhas pela mata, passeios de barco, tomar banhos de rio, observar aves, mamíferos e outros animais. Hotéis locais, como o Cristalino Lodge, no sul da floresta, têm pontes de observação e oferecem tours pela região.

Biodiversidade

Jorge Lopes – Divulgação

Há mais de 30 mil espécies de plantas e muitos mamíferos, répteis, aves e peixes para serem observados em toda a Amazônia. Aprender um pouco sobre essa biodiversidades e os costumes locais é um dos ápices da viagem.

Gastronomia

Divulgação

Ao usar ingredientes locais e da estação, a gastronomia da Amazônia é especial. A grande estrela da mesa normalmente é o pescado que, além de fresco, é preparado de diferentes maneiras ao longo dos estados que abrigam o bioma amazônico. Outros insumos, como o tucumã, também tem seu brilho nas receitas preparadas, sobretudo, na região norte do país.

Conheça as capitais dos estados brasileiros

Álbum traz fotos de todas as capitais dos estados brasileiros. Confira aqui.