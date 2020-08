Fãs de Meghan Markle e príncipe Harry se mobilizam na web após polêmica com biografia

24/08/2020 | 10:11



A biografia sobre Meghan Markle e príncipe Harry, intitulada como Finding Freedom, continua dando o que falar! Isso porque, após seu lançamento mundial no início deste mês, a obra teve suas avaliações na Amazon restringidas por conta de atividades incomuns no site.

Segundo o jornal Daily Mail, inúmeros fãs do casal, conhecidos como Esquadrão Sussex, se uniram para escrever suas próprias críticas positivas e, também, votar em postagens existentes sobre o livro em um esforço para aumentar sua classificação nos sites de compra. A atividade, no entanto, não foi bem vista pelo site da Amazon, que limitou as revisões sobre o produto, declarando:

A Amazon notou uma atividade de revisão incomum neste produto. Devido a esta atividade, limitamos este produto a análises de compra verificadas.

Finding Freedom, escrita por Omid Scobie and Carolyn Durand, foi declarada um bestseller, com mais de 31 mil cópias vendidas apenas no Reino Unidos nos primeiros cinco dias de seu lançamento. Ainda assim, parece que os fãs do casal continuam com um pé atrás sobre as avaliações do livro e, por conta própria, decidiram se mobilizar para dar boas avaliações ao produto. De acordo com o jornal, os admiradores do casal acreditam que há um esforço rival de deixar críticas negativas na Amazon.

Há um esforço organizado para deixar críticas negativas em Finding Freedom na Amazon, declarou um usuário no Twitter.

''Se você tiver tempo, avalie os comentários positivos. Por favor, compartilhe, obrigado, disse outra.

Ouvi dizer que o Esquadrão Sussex lançou uma operação para ocultar comentários negativos postados sobre o Finding Freedom na Amazon, acrescentou uma terceira.

A movimentação dos fãs, por sua vez, mostrou resultado, visto que a biografia atualmente tem uma nota de 3,8 no site da Amazon, com mais de mil avaliações de leitores.

Saída da família real

Na obra, informações inéditas sobre a vida de Harry e Meghan são reveladas, bem como detalhes sobre o afastamento da família real. Atualmente, o casal mora na Califórnia, Estados Unidos, e, apesar de ainda serem considerados como Duque e Duquesa de Sussex, não usam mais seus títulos reais. A situação, no entanto, poderá ser diferente com o filho deles, Archie Harrison. Isso porque, segundo o jornal Express, caberá a ele decidir aos 18 anos de idade se irá ser chamado de Sua Alteza.

Archie, que completou um ano de vida em maio deste ano, se tornará príncipe depois que seu avô, príncipe Charles, ocupar o lugar da rainha Elizabeth. Assim que isso acontecer, a linha de sucessão será o príncipe William e seus filhos - príncipe George, princesa Charlotte e príncipe Louis - seguido por Harry e então Archie.

Como Archie está na linha de sucessão, ele também está sujeito às regras de acordo com a Sucessão da Lei da Coroa de 2013 e será obrigado, por exemplo, a pedir permissão ao monarca para se casar. Ainda assim, vale dizer que o afastamento de Meghan e Harry poderá aliviar as pressões da família real sobre o pequeno. Em contato com uma fonte, o Us Weekly noticiou que a intenção de Harry é proteger o filho da negatividade e tensão que ele teria sido exposto na Inglaterra.

- Harry sabe como é crescer sob os holofotes e quer dar a Archie a educação mais normal possível.