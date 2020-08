Maiara é flagrada em live de Fernando Zor, tenta se esconder e fãs detonam: Preguiça...

24/08/2020 | 10:10



Eita! Parece que um dos casais mais ioiôs da história pode estar ensaiando uma volta. Maiara foi vista nos bastidores da live de seu ex, Fernando, que tocou ao lado de Sorocaba em Holambra, no interior de São Paulo no último domingo, dia 23. Segundo informações do colunista Leo Dias, a cantora tentou se esconder atrás de todo mundo, em um canto do palco, mas foi flagrada em fotos mesmo assim.

Além disso, já de noite, quase ao fim da live, a cantora foi vista em vídeo conversando ao lado do ônibus das produção da dupla. Nas imagens, Maiara está sentada em uma mesa e veste um casaco rosa. Aparentemente, ela ficou até o fim da apresentação.

Os fãs, porém, não foram muito receptivos com essa suposta nova volta do casal:

Ainda tem gente que acredita nessa briga dos dois? É tudo armado pra se manter na mídia e ganhar ibope.

Chocou zero total de pessoas.

Amor próprio passou longe dela, né.

Preguiça...

Chatos.

Lembrando que a última vez que ambos anunciaram o término foi em julho. O motivo teria sido mais uma crise de ciúmes de Maiara. Fernando, então, não aguentou mais essas brigas e colocou um fim na relação. Desde então, apesar de negarem a volta do namoro, ambos têm demonstrado uma amizade por meio das redes sociais.