24/08/2020 | 09:51



A Comissão Europeia, órgão executivo da União Europeia, apresentou nesta segunda-feira (24) sua proposta de distribuição de recursos do Sure, programa de linha de empréstimos em condições facilitadas do bloco a países-membros, voltado ao financiamento de empresas e folhas de pagamentos. Só a Itália deve receber 24,4 bilhões de euros.

A Espanha deve receber 21,3 bilhões de euros e a Grécia, 2,7 bilhões de euros. A proposta, que ainda precisa ser chancelada pelo Conselho Europeu, contempla 15 Estados-membros e 81,4 bilhões de euros, um pouco abaixo do montante anunciado em abril pela Comissão, de 100 bilhões de euros.