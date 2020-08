Briga entre torcedores do Santos e Palmeiras resulta na morte de dois homens em Mauá

Da Redação



24/08/2020 | 08:36



Dois torcedores do Santos foram mortos ontem à noite em posto de gasolina na Avenida Portugal, em Mauá. O crime foi resultado de briga com torcedores do Palmeiras, que comemoravam no local a vitória do time sobre o Peixe, por 2 a 1. A empolgação irritou santistas, que iniciaram a confusão, por volta das 22h. Três homens foram detidos.

Parte da confusão foi gravada por pessoas que estavam no local. Informações da polícia dão conta que os torcedores do Santos chegaram armados com pedaços de pau e deram início à confusão. Já os palmeirenses responderam com tiros, que atingiram três santistas. Dois morreram, entre eles Hugo Matias de Toledo, e o terceiro foi para o hospital com tiro de raspão.

Os palmeirenses tentaram fugir em um carro preto, mas a GCM (Guarda Civil Municipal) localizou o veículo. Eles foram encaminhados para o 1º DP, onde confessaram o crime.