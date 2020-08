24/08/2020 | 08:46



A cientista-chefe da Organização Mundial da Saúde, Soumya Swaminathan, disse nesta segunda-feira (24) que há estudos sobre a utilização de plasma convalescente para o tratamento de covid-19, mas ressaltou que apenas um deles foi publicado e não apresentou resultados conclusivos. O comentário, feito durante coletiva de imprensa da OMS, veio um dia depois de o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciar que a Food and Drug Administration (FDA) autorizou em caráter emergencial o uso de plasma convalescente para tratar pacientes diagnosticados com o novo coronavírus no país.