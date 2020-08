Andrés diz que Corinthians está 'bem perto' de vender 'naming rights' da arena

23/08/2020 | 20:35



O presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, afirmou neste domingo que o clube está "bem perto" de acertar a venda dos "naming rights" da Arena Corinthians, localizado na zona leste de São Paulo. O dirigente também assegurou que a empresa com a qual o clube vai fechar o acordo nunca estampou a sua marca na camisa do time.

"Estamos bem perto. Já já vem, mas nunca esteve na camisa do Timão", escreveu Andrés em seu perfil oficial no Twitter, o qual voltou a usar recentemente depois de deixá-lo inativo por um longo período. O presidente do Corinthians promete fechar a venda dos "naming rights" do estádio em Itaquera há muito tempo, antes mesmo da inauguração da arena, em 2014.

O clube paulista trabalha pela venda do nome de sua arena há seis anos e essa é uma meta antiga do dirigente, que é frequentemente criticado pela demora em selar o acordo. Já houve negociações com empresas do exterior e também brasileiras, mas nenhuma foi concluída. Em 2018, Andrés chegou a dizer que havia seis interessados.

O assunto voltou à tona na última semana depois que o apresentador da Band e ex-jogador Neto cravou que o Corinthians havia negociado o direito de exploração do nome da arena por R$ 400 milhões. Andrés prontamente negou a informação, mas disse que "o clube continua conversando com diversos interessados e espera ter, em breve, excelentes notícias para toda a torcida e os sócios". Não há informações sobre por quanto tempo será válido o contrato.

A venda pode ser fundamental para amenizar a grave crise financeira do clube, que renegocia com a Caixa Econômica Federal a dívida de R$ 536 milhões referente ao financiamento do estádio.