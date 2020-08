Pela Série B, Cruzeiro sofre e fica no empate contra o Confiança em Aracaju

23/08/2020 | 20:17



O Cruzeiro começa a sentir dificuldades na disputa do Campeonato Brasileiro da Série B. Neste domingo empatou contra o Confiança por 1 a 1, no estádio Batistão, em Aracaju, pela quinta rodada. Como vinha de derrota em casa para a Chapecoense, o time mineiro soma quatro pontos, em 11.º lugar.

Pelo menos, em cinco rodadas, ou seja, em 15 pontos disputados, conseguiu atenuar os seis negativos com que começou a competição devido uma punição da Fifa. Caso contrário, teria 10 pontos e estaria na terceira posição, atrás de Cuiabá (10) e Paraná (11).

O Confiança conquistou o título sergipano na última sexta-feira, mas somou apenas o seu segundo ponto na competição em quatro jogos, ocupando a 18.ª posição, dentro da zona de rebaixamento. Segue sem vencer.

Mais uma vez, o técnico Enderson Moreira promoveu várias mudanças no Cruzeiro, dentro de um planejamento para evitar um desgaste maior do elenco. Mesmo assim, começou o jogo de forma agressiva. E poderia abrir o placar aos 13 minutos, quando Régis cobrou pênalti e o goleiro Rafael Santos defendeu. O lance foi contestado pela defesa, que não viu um toque de mão de Jeferson Lima.

Mas o time mineiro continuou melhor e chegou ao seu gol aos 25 minutos. Após uma inversão de cruzamentos, Régis levantou e do outro lado Raúl Cáceres cabeceou no canto. Aos 34, quase que o Cruzeiro ampliou. Léo cabeceia e Matheus Mancini salvou quase em cima da linha de gol.

No final do primeiro tempo, o Confiança buscou o empate. Ari Moura faz boa jogada pelo lado direito, passando por três marcadores, e deixou a bola com Reis, que chutou cruzado. A bola ainda tocou nas mãos do goleiro Fábio, mas balançou as redes aos 44 minutos.

O time da casa ainda teve chance de virar aos 47 minutos, quando Nirley cabeceou e Fábio deu rebote. Na tentativa de aliviar, Jadsom tentou aliviar e chutou em cima do corpo de Cáceres. Os jogadores sergipanos reclamaram um pênalti pela bola ter batido na mão do cruzeirense.

O segundo tempo começou em um ritmo bastante lento. O Confiança reforçou a marcação e equilibrou as ações do meio de campo, deixando o jogo mais amarrado. O Cruzeiro não mostrou forças para criar muitas chances, tanto que insistiu nos lançamentos aéreos dentro da área.

Os dois técnicos perceberam o cansaço de seus jogadores e usaram a nova regra que permite a troca de até cinco jogadores. Nem por isso o jogo melhorou. Nem teve seu placar mudado.

A semana vai ser movimentada para o Cruzeiro. Nesta quarta-feira fará o jogo de volta pela terceira fase da Copa do Brasil diante do CRB, às 16 horas, no estádio Rei Pelé, em Maceió. Entrará em campo em desvantagem porque perdeu em Belo Horizonte por 2 a 0. Portanto, precisa devolver o placar para levar a definição da vaga aos pênaltis. Ou ganhar por três gols de diferença para avançar direto.

Pela Série B, o Cruzeiro volta a campo no próximo sábado diante do América-MG, no clássico mineiro, a partir das 19 horas, no estádio do Mineirão. O Confiança vai enfrentar o Figueirense, no mesmo dia e horário, em Florianópolis.

FICHA TÉCNICA

CONFIANÇA 1 x 1 CRUZEIRO

CONFIANÇA - Rafael Santos; Thiago Ennes, Nirley, Matheus Mancini e Djalma Silva (Dudu); Jeferson Lima, Madison (Danilo Pires) e Ari Moura (Amaral); Reis (Marcelinho), Bruno Paraíba e Iago (Ítalo). Técnico: Matheus Costa.

CRUZEIRO - Fábio; Raúl Cáceres, Léo, Cacá e Giovanni (João Lucas); Jadson Silva, Henrique e Régis (Maurício); Arthur Caike (Welinton), Thiago (Roberson) e Riquelmo (Claudinho). Técnico: Enderson Moreira.

GOLS - Raúl Cáceres, aos 25, e Reis, aos 44 minutos do primeiro tempo.

CARTÃO AMARELO - Reis (Confiança).

ÁRBITRO - Marcelo de Lima Henrique (RJ).

RENDA E PÚBLICO - Jogo com portões fechados.

LOCAL - Estádio Batistão, em Aracaju (SE).